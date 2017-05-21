تركيا تنتقد الاتفاقات السعودية – الأميركية والسعودية ترد

علّق نائب رئيس الوزراء التركي عبر “تويتر” على الاتفاقات السعودية – الأميركية التي وصلت قيمتها إلى ثلاثمئة وخمسين مليار كانت محط انتقاد تركي، قائلاً: “كنّا نأمل صرف جزء يسير من هذه الأموال على تقليل الفقر والتعليم ودعم المرأة”.

وجاء الردّ السعودي على لسان رئيس نادي الهلال السابق الامير عبد الرحمن بن مساعد الذي قال أيضاً عبر تويتر: “تركيا ستكون مكاناً أفضل وأكثر أمناً لو لم تكن نائبا لرئيس الوزراء”.