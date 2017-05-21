الطقس الماطر ينحسر وارتفاع في درجات الحرارة ابتداءً من الإثنين

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

المنخفض الجوي الذي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يبدأ بالإنحسار اعتبارا من اليوم الاحد ليستقر الطقس نسبيا ويعود متقلبا يوم الثلثاء.

اليوم الأحد غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا. يتكون الضباب على المرتفعات ليلا. تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية بعد الظهر بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتوقع سقوط امطار خفيفة في الفترة الصباحية خاصة في الجنوب.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات ليلا. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات ليلا ويتحسن الطقس تدريجيا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 الى 28 درجة، على الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 27 درجة.

الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 10 و 35 كلم/ س قد تشتد فتصل الى 45 كلم/س.

الانقشاع جيد على الساحل ومتوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80 بالمئة.

حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء:25 درجة.

الضغط الجوي 760 ملم زئبق.