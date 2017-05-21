قطع طريق مرياطة والجيش وقوى الأمن أعادوا فتحها

قطع عدد من أهالي بلدة مرياطة، الطريق العام وسط البلدة، بالإطارات المشتعلة اعتراضا على الأحكام التي صدرت في قضية مقتل المعاون في فرع المعلومات غسان عجاج في زغرتا منذ حوالى السنتين.

وتدخل عناصر من القوى الأمنية ومن الجيش وعملوا على اعادة فتح الطريق، وافيد عن اطلاق رصاص كثيف وقنابل مسيلة للدموع، كما سجلت اصابة عنصرين في قوى الامن الداخلي بجروح بسيطة، نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل عدد من المحتجين.