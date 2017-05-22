تحت شعار:”صَوّت لأرضَك…”، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع مرشح الحزب عن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل رئيس جهاز التنشئة السياسية د. انطوان حبشي.

وكان الاحتفال، الذي استُهل بالنشيدين اللبناني والقواتي، وحضره النائب فادي كرم، الأمينة العامة للحزب د. شانتال سركيس، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة وحشد من المحازبين والأهالي.