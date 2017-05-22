أخبار حزبيةالاثنين 22 أيار 2017 بالفيديو والصور: إعلان ترشيح أنطوان حبشي من معراب (بعدسة ألدو أيوب) تحت شعار:”صَوّت لأرضَك…”، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع مرشح الحزب عن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل رئيس جهاز التنشئة السياسية د. انطوان حبشي.وكان الاحتفال، الذي استُهل بالنشيدين اللبناني والقواتي، وحضره النائب فادي كرم، الأمينة العامة للحزب د. شانتال سركيس، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة وحشد من المحازبين والأهالي.جعجع معلناً ترشيح حبشي: آن الاوان في أن يكون لنا مرشح في بعلبك الهرمل حبشي: معركتنا ليست معركة انتخابيّة… بل معركة كرامةبالفيديو – #صوت_لارضك: جعجع يعلن ترشيح حبشي عن دائرة بعلبك الهرملكلمات مفتاحية:صوت لارضكالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية