بالفيديو – #صوت_لارضك: جعجع يعلن ترشيح حبشي عن دائرة بعلبك الهرمل

تحت شعار “صَوّت لأرضَك…”، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مرشح الحزب عن المقعد الماروني في بعلبك – الهرمل رئيس جهاز التنشئة السياسية د. انطوان حبشي، فقال:”لا أعتبر نفسي في إجتماع حزبي بل في إجتماع عائلي وهذا يوم إستثنائي لمنطقة إستثنائية هناك حيث الرجال تقاوم، هناك حيث المناخ الصعب والمقاومة الفعلية هذه هي الصورة التي رسمت في ذهني عن دير الأحمر وجوارها وتجسدت بأبهى حللها.