بالصور: محاضرة لشارل جبّور في قب الياس

بدعوة من مركز قب الياس في حزب “القوات اللبنانية”، وبحضور النائب شانت جنجنيان وعقيلته ، العميد سامي نبهان، وفد من منسقية زحلة في “القوات” برئاسة الاستاذ ميشال التنوري وعدد من الرفاق والرفيقات.

قام مسؤول جهاز التواصل والاعلام الاستاذ شارل جبور نهار السبت الواقع في 20/5/2017 بمحاضرة تناول فيها البعد الايديولوجي للقوات اللبنانية والمرحلة التي وصلت اليها المناقشات حول قانون الانتخاب والتحديات التي تواجه الحزب بخصوص هذا الملف.

ثم انهى لقاءه بالمشاركة مع وفد من مركز قب الياس بالقداس الاحتفالي بمناسبة عيد القديس اميل في كنيسة البلدة.