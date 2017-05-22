سعد: المساعدات الأميركية مهمة جداً من أجل إستمرار الجيش في المعركة ضد الإرهاب

اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب انطوان سعد، في حديث إلى “المستقبل” أن “وجود لبنان في أهم قمة عربية تعقد اليوم في العالم العربي بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو أمر مهم جداً”، مشدداً على أن “هذه المشاركة تؤكد على عودة لبنان إلى لعب دوره الطبيعي إقليمياً ودولياً خصوصاً في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة”.

ولفت إلى أن “مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في هذه القمة جاء بالتنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو ما ترجم ايضاً بتشكيل وفد وزاري يضم وزراء الخارجية والداخلية والإعلام لتمثيل لبنان بشكل جيد وإيصال صوت اللبنانيين إلى المجتمعين العربي والدولي”، مؤكداً على أن “هذه المشاركة إن دلت على شيء فإنها تدل على عودة لبنان ومؤسسته الشرعية إلى الساحة العربية والدولية”.

وشدد على أن “لبنان يلعب دوراً كبيراً عبر جيشه في محاربة التطرف والإرهاب على الحدود الشرقية، وهذا الدور الذي يلعبه دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى تقديم المساعدات العسكرية له عبر أسلحة وعتاد وطائرات من أجل مراقبة التحركات التي تحصل على الحدود”، مشيراً إلى أن “هذه المساعدات مهمة جداً من أجل إستمرار الجيش في هذه المعركة من أجل حماية لبنان وتعزيز استقراره، إضافة إلى المساعدة البريطانية المتمثلة بأبراج المراقبة التي تبنى على الحدود من أجل ضبطها بطريقة سليمة ولمنع تسلل الإرهابيين والمتطرفين إلى الأراضي اللبنانية في المرحلة المقبلة”.

وأكد على “الدور الذي تلعبه الأجهز الأمنية في هذا السياق أيضاً بمن فيها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش ومعلومات الأمن العام وأمن الدولة في تفكيك الخلايا الإرهابية والسهر على أمن الداخل ورصد كل من تسول له نفسه العمل على العبث بأمن لبنان واللبنانيين”، مشيراً إلى أن “إستمرار الجيش والأجهزة الامنية في محاربة الإرهاب على الحدود وفي الداخل، يتطلب مزيداً من الدعم والمؤازرة عديداً وعتاداً”.