جلسة مجلس الوزراء الاربعاء من 36 بنداً

تعقد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء في قصر بعبدا خلا جدول اعمالها من بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن بند تعيين رئيس جديد لمجلس ادارة تلفزيون لبنان.

غير ان مصادر وزارية لم تستبعد ان يطرح بند التجديد لسلامة من خارج جدول الاعمال والذي يتألف من 36 بنداً، طالما ان الجلسة تنعقد برئاسة رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته طرح اي موضوع على مجلس الوزراء من خارج الجدول.

ولوحظ ان الجدول خلا ايضا من بنود السفر، فيما كما البارز فيه عرض مجلس الانماء والاعمار الغاء اقامة مشروع مرآب السيارات تحت ساحة التل في طرابلس، والذي كان اثار جدلا واسعا في المدينة، ووقف استخدام خطوط الهاتف العادية والخارجية خارج اماكن العمل على حساب الادارة، ومشروع مرسوم بنقل اعتماد بقيمة مليار و306 ملايين و752 الف ليرة بدل اتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة مع “الوكالة الوطنية للاعلام” ومديرية المراسم في وزارة الاعلام.