بري عرض مع زوار عين التينة المستجدات عن قانون الانتخاب

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقبله بعد ظهر الإثنين الوزير السابق ناجي البستاني على دور الرياضة والشباب في لبنان، منوها بالاتحاد ومبديا دعمه لاستضافة لبنان لكأس اسيا لكرة السلة في آب 2017.

وقد قال البستاني إن الإجتماع كان مناسبة للبحث مع دولة الرئيس في مختلف الاوضاع على الساحة الوطنية وتحديدا قانون الانتخاب بما لدولته من دور أساسي ومحوري في هذا الشأن، مؤكدا أنه كالعادة كان الرئيس بري متفائلا بأن الامور ستصل الى الخواتيم السعيدة في هذا الصدد.

وأضاف:”بالمناسبة لا بد لي، ان أوجه تحية خاصة لدولة الرئيس بري بشأن المستشفى الحكومي في دير القمر، حيث كانت له اليد الطولى اصلا باطلاق هذا المشروع عندما كان معالي الوزير علي حسن خليل وزيرا للصحة. واليوم اعطى دولته توجيهاته لاكمال تمويل هذا المشروع بمبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية. وسيتم انفاق هذا المبلغ، فتحية كبيرة جدا لدولته من ابناء دير القمر والشوف وجبل لبنان”.

وكان الرئيس بري استقبل الوزير السابق محمد يوسف بيضون. كما استقبل بعد الظهر النائب السابق جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة وقانون الانتخاب.

كما استقبل رئيس اتحاد كرة السلة في لبنان بيار كخيا والامين العام شربل رزق ونائب الرئيس رامي فواز.

وقدم كخيا للرئيس بري درعا تقديرية وقميص منتخب لبنان لكرة السلة الفائز في بطولة غرب اسيا.