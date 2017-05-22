روحاني: قمة الرياض استعراض وتجارب الصواريخ الإيرانية ستتواصل إذا لزم الأمر

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ان قمة الرياض التي جمعت الولايات المتحدة ودولا عربية واسلامية ووجهت خلالها انتقادات شديدة للجمهورية الاسلامية كانت “استعراضا” من دون “أي قيمة سياسية”.

وقال خلال أول مؤتمر صحافي يعقده منذ اعادة انتخابه الجمعة في طهران: “ان الاجتماع في السعودية كان استعراضا من دون أي قيمة سياسية، لقد سبق ان نظمت السعودية مثل هذه العروض في السابق”.

وفي إشارة إلى الاتفاقات التي وقعتها الرياض مع ترامب والتي تجاوزت قيمتها 380 مليار دولار، قال روحاني: “لا يمكنكم حل مسألة الإرهاب من خلال منح أموال شعبكم إلى قوة كبرى”.

أضاف: “ان الانتخابات التي فاز فيها على منافسة ابراهيم رئيسي كانت بمثابة رسالة إلى العالم أن “طهران جاهزة للتوافق مع المجتمع الدولي”.

وتابع: “أردنا أن نقول للعالم إننا جاهزون للتفاعل على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وسأل: “من يستطيع القول إن الاستقرار الإقليمي يمكن استعادته من دون إيران؟ من يمكنه القول إن المنطقة ستشهد استقرارا كاملا من دون إيران؟”

وحذر من أن بلاده “ليست في حاجة الى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لإجراء تجارب صاروخية، مؤكدا أنها ستستمر “في حال وجود حاجة تقنية”.

وقال في مؤتمر صحافي عقب حملة انتقادات جديدة شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران، إن “صواريخنا موجودة من أجل الدفاع عن أنفسنا ومن أجل السلام، وليست هجومية. اعلموا أنه في حال كانت هناك حاجة تقنية لإجراء تجارب صاروخية، فسنقوم بذلك ولن نطلب اذن أحد”.