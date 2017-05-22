الحاج حسن: مؤتمر الرياض لا علاقة له بموضوع التصدي للإرهاب

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، خلال رعايته حفل تكريم المشاركين والفائزين من مدارس الهرمل بالمباراة السنوية الثالثة للروبوت arc3، والذي نظمته بلدية الهرمل والتعبئة التربوية لJ”حزب الله” في قاعة الأسد – الهرمل ، أن “مؤتمر الرياض لا علاقة له بموضوع التصدي للإرهاب، إنما هناك دول مأزومة تستدين وتخفف نفقاتها وتفرض ضرائب لم تكن موجودة وتبرم عقودا بمئات مليارات الدولارات لصفقات الأسلحة، وهو ما جاء من أجله دونالد ترامب الذي توعد قبل إنتخابه أنه سيأخذ من دول الخليج ثمن حمايتها”.

وسخر الوزير الحاج حسن مما سمي بـ”مركز الرياض لمكافحة التطرف”، وقال: “إن الأولى لهم أن يكافحوا هذا التطرف والإرهاب في مدارسهم”.

وسأل: “متى لم تكن أميركا وإسرائيل وحلفاؤهم العرب ضد المقاومة ومحورها؟ ومتى لم يكونوا أصحاب مشروع تفتيت وتقسيم وفتنة؟ ومتى لم يهددوا ويتوعدوا؟.

وقال: “إننا في عيد المقاومة والتحرير، نجدد موقفنا وإيماننا ومشروعنا بالتصدي لمشاريع الهيمنة والسيطرة والتجزئة والتفتيت وسلب الثروات ونهبها”.

وأكد الحاج حسن “جدية قرار انشاء فروع للجامعة اللبنانية في الهرمل، وأنه سيتخذ طريقه إلى التنفيذ، بدءا من قيام بلدية الهرمل بتقديم قطعة أرض لهذا المشروع، وارسال كتاب في هذا الخصوص إلى رئاسة الجامعة”، داعيا رئيس بلدية الهرمل إلى “التنسيق والتحضير لحفل وضع الحجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية في الهرمل”، وقال: “إن الهرمل ستكون مقصدا لطلاب المحيط، وإننا لن نقبل، إلا أن يكون هناك سكن جامعي في هذا الفرع”.

حضر الحفل رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ، رئيس تجمع المعلمين في لبنان عباس كنعان ، مدير أكاديمية “كلمات” التي نظمت المسابقة محمد جابر ، مدراء وأساتذة شاركت وأولياء طلاب المدارس التي شاركت في المسابقة .

وتخلل الحفل عرض فيلم عن المسابقة والمباريات التي جرت.