كنعان: مكان الاجراءات الضريبية ليس الموازنة

أكد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان أن مكان الاجراءات الضريبية ليس الموازنة، مجددا المطالبة بضرورة تحويلها بشكل مستقل الى مجلس النواب لمناقشتها.

كنعان الذي أشار بعد اجتماع لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال الى ان انهاء بحث واقرار الموازنة قائم على مدى تجاوب النواب، قال:” خلفية واحدة لعملنا وهي تعديل الاجراءات الضريبية بالاخذ بالاعتبار امكانات المواطن، ونميز بين الشركات والمواطنين في نقاشنا لهذه لاجراءات”.