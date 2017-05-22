فرعية الأشغال لتعديل قانون الإستملاك أقرت عدداً من مواده

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الاستملاك جلسة، برئاسة النائب جوزف المعلوف وحضور النائب محمد الحجار. كما حضر الجلسة: المدير العام للآثار سركيس الخوري، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب، ممثلا مجلس الانماء والاعمار ايلي حلو وكريستيان بو نجم، رئيس مصلحة الدروس في وزارة الاشغال العامة والنقل حسن وزنة ورئيسة دائرة الاستملاك المهندسة أسماء علايا، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، ممثل نقابة المهندسين في بيروت على الحناوي، نقيب مهندسي طرابلس السابق الدكتور ماريوس البعيني.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي:

“تابعت اللجنة الفرعية درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الاستملاك، فأقرت عددا من مواده، على ان تعقد اللجنة جلسة لاحقة لاستكمال درس واقرار المواد المتبقية”.