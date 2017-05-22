الحايك: لن نألو جهداً لتأمين تيار كهربائي مستقر خلال الصيف

بعد زيارته محافظتي الجنوب والبقاع للاطلاع على الوضع الكهربائي فيهما عن كثب، قام رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، يرافقه المدراء والمسؤولون المعنيون في المؤسسة، بجولة تفقدية في محافظة جبل لبنان.

محطة ضاحية بيروت الجنوبية

البداية كانت في محطة التحويل الرئيسية في الضاحية 220 ك.ف. قدرة 210 م.ف.أ التي ستوضع قريبا في الخدمة، حيث شدّد الحايك على “أهمية هذه المحطة والفائدة الكبيرة التي ستعود بها على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية المكتظة سكانيا، حيث ستساهم في تخفيف الحمولة عن المخارج والمحطات التي تتغذى منها المنطقة حاليا، الأمر الذي سيحسن الفولتية ويضع حدا للانقطاع المتقطع للتيار الكهربائي الذي تعاني منه لا سيما خلال أوقات الذروة”.

وأضاف ان “بيروت الادارية ستستفيد ايضا من المحطة من خلال خط النقل الجديد عرمون- ضاحية- حرش 220 ك.ف. الذي سيخفف الحمولة عن خط التوتر العالي المثقل عرمون- حرش- كومرسيال الذي يغذي حاليا جزءا من العاصمة، وبالتالي لن نضطر الى زيادة التقنين في معظم أحياء بيروت عن ثلاث ساعات يوميا خلال هذا الصيف بفعل الحمولة الزائدة”.

معمل الجية الحراري

ثم انتقل الى معمل الجية الحراري حيث اطلع على أعمال الصيانة العامة الجارية من قبل الشركة الصانعة على مراجل ثلاث مجموعات من مجموعاته الخمس، والتي من المتوقع ان توضع في الخدمة في اوائل تموز المقبل ما يعني تشغيل المعمل بكامل طاقته خلال هذا الصيف. وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل رئيسا ومهندسين وفنيين وعمالا للحفاظ على المعمل وصيانة مجموعاته الانتاجية وإبقائها في الخدمة بالرغم من قدمها.

دائرة بيت الدين

أما المحطة الأخيرة فكانت في دائرة بيت الدين حيث عقد اجتماع ضم مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان ورئيس مصلحة التوزيع ورؤساء دوائر جبل لبنان، واطلع منهم الحايك على التحضيرات الجارية لفصل الصيف، لجهة المشاريع التي نفذت على مستوى التوتر المتوسط والمنخفض لتحسين الخدمة الكهربائية وتفادي المشاكل التي تحصل خلال هذه الفترة من السنة في محافظة جبل لبنان.

وأكد في ختام الجولة ان “المؤسسة، ورغم كل المشاكل والعقبات التي تواجهها، لن تألو جهدا لتأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التيار الكهربائي لجميع المواطنين اللبنانيين، لا سيما خلال هذا الصيف فيكون انشاء الله أخف وطأة عليهم بالتقنين من السنوات السابقة”.