الجيش: 5 طائرات عدوة خرقت الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخه وعند الساعة 7,25 خرقت طائرة إستطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16,55 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وعند الساعة 8,50 خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,55 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 10,30 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,45 من فوق بلدة الناقورة”.