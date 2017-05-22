توقيف سارق بالجرم المشهود في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وبناءً على اتصال هاتفي برقم الطوارىء 112، أفاد فيه أحد المواطنين أن شخصاً مجهولاً يقوم بسرقة دراجة آلية في محلة البطركية، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت الساعة 6.20 من صباح اليوم 22/05/2017، من توقيفه بالجرم المشهود، وهو: “م. ح.” (مواليد عام 1984، لبناني) وذلك في أثناء سرقته دراجة آلية نوع سوزوكي سوداء اللون.

وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم وبلاغي بحث وتحرٍ وقرراين جزائيين، بجرائم: نشل، سرقة وعدم نقل أوراق ثبوتية.

وسُلِم مع الدراجة الآلية بناءً على إشارة القضاء المختص، الى فصيلة زقاق البلاط لاستكمال التحقيق معه. ‏