مصادر “الثنائي المسيحي”: احتمال كبير بالتوصل إلى قانون قبل 20 حزيران وفق النسبية الكاملة

توقعت مصادر نيابية في “الثنائي المسيحي” مشاركة في الاتصالات الجارية، ظهور بداية حلحلة واسعة في ما يخص القانون اعتباراً من منتصف الأسبوع، وأشارت إلى ان اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين تُشير إلى احتمال كبير بالتوصل إلى قانون للانتخاب قبل 20 حزيران وفق النسبية الكاملة، لكن البحث ما زال يدور حول تقسيم الدوائر من 13 أو 15 دائرة، وحول الصوت التفضيلي أو التأهيل في القضاء، معتبرة هذا الأمر من الضمانات أو الضوابط التي يطالب بها الثنائي المسيحي، بعد موافقتهما على النسبية والتراجع عن التأهيل الطائفي.

واكدت مصادر نيابية اخرى ان الكلام عن ايجابيات صحيح ودقيق، بعد سقوط فكرة التأهيل الطائفي والمذهبي الى غير رجعة، لكن لمخاوف ما زالت قائمة من تعثر الاتفاق في اللحظة الاخيرة، نتيجة استمرار مراهنة البعض على العودة الى القانون النافذ اي الستين، تلافيا للفراغ اذا تعذر التوافق.