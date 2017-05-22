المرعبي: ننظر بأهمية بالغة إلى ما سينتج عن قمة الرياض

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، في حديث إلى “المستقبل” أن “مشاركة لبنان في القمة العربية – الإسلامية – الإميركية في المملكة العربية السعودي تعني أن لبنان في صلب العالم العربي والإسلامي وما يحصل في محيطه وبيئته هو معني به ايضاً”، مشيراً غلى أن “مشاركة لبنان في هذه القمة عبر الوفد الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هو أمر أساسي وضروري من أجل إيصال صوت لبنان واللبنانيين جميعاً من دون إستثناء”.

ولفت إلى أن “المشاركة في مثل هذه القمم أمر ضروري ومهم، خصوصاً وأن الأوضاع في المنطقة تتدهور ولبنان يجب أن يكون متواجداً في هذه القمم من أجل المحافظة على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية والعيش المشترك فيه”، مشدداً على أن “الرئيس سعد الحريري هو خير من يمثلنا ويمثل جميع اللبنانيين ولنا ملء الثقة فيه لأنه الحريص كل الحرص على وحدة اللبنانيين وعيشهم المشترك الواحد الموحد”.

وأشار إلى أننا “ننظر بأهمية بالغة إلى ما سينتج عن هذه القمة، خصوصاً فيما يتعلق بالشأن السوري، وإيجاد حل لوقف القتل والدمار الذي يقوم به النظامين السوري والإيراني والميليشيات الطائفية المشاركة هناك إلى جانبهم، ووقف هذا الأمر يهم لبنان لأنه يعيد الطمأنينة والإستقرار مما يؤدي إلى عودة النازحين إلى بلدهم من أجل إعادة إعماره”، لافتاً إلى أن “اللبنانيين ذاقوا ما ذاقه الشعب السوري في الحروب السابقة وخصوصاً في الحرب الأهلية ولكن كان هناك من خلص لبنان من هذه الحرب وعمل على إعادة بنائه وهو الرئيس الشهيد رفيق الحريري، باني لبنان الحديث”. وأمل أن “يكون هناك مخلص للشعب السوري أيضاً يعيد بناء بلده كما الرئيس رفيق الحريري رحمه الله”.