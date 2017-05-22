بري: اليوم الشغل ماشي على أساس “النسبية”

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره مساء الأحد ان الابواب غير مقفلة في وجه قانون الانتخاب، وان الاتصالات والجهود مفتوحة للاتفاق على قانون جديد.

ورداً على سؤال قال “عندما طرحت اقتراحي الاخير المتعلق بمجلس الشيوخ حددت له مهلة هي 15 أيار لكي لا نستمر بقتل الوقت ولكي ننتقل الى اقتراحات اخرى، وبعد هذا الموعد قلت طالما ان هذا الاقتراح لم يأخذ مساره نحو الاتفاق فلننصرف الى التفكير باقتراحات وصيغ جديدة على اساس النسبية، واليوم الشغل ماشي على هذا الأساس”.

وكرر القول رداً على سؤال بان اقتراحه حول مجلس الشيوخ كان فرصة خصوصاً انها المرة الاولى التي توضع له مثل هذه المهام.

وسخر من الكلام بانه هو الذي تراجع عن الاقتراح المذكور، قائلا “هم الذين يأخذون الاقتراح ويبدلونه على طريقتهم فيصبح مشروعا آخر، وهذا ما حصل بالنسبة لاقتراح مجلس الشيوخ وقبله التأهيلي”.