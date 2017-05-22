كوريا الشمالية: الصاروخ الذي اختبرناه بنجاح قادر على إصابة الهدف بدقة كبيرة

أعلنت سلطات كوريا الشمالية، أنّها “اختبرت بنجاح صاروخاً باليستيّاً متوسط المدى، لتؤكّد بذلك إمكانيّة الإعتماد على نظام توجيه رأس حربي نووي”.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنّ “الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على التجربة الّتي تحقّقت أيضاً من كفاءة محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ “بوكغوكسونغ-2” الّذي أطلق من على منصة إطلاق متحرّكة.

ونقلت عنه، قوله أنّ “بكلّ فخر، إنّ قدرة الصاروخ على إصابة الهدف دقيقة جدّاً، و”بوكغوكسونغ-2” سلاح استراتيجي ناجح”، مشيراً إلى أنّه “وافق على نشر هذا النظام من الأسلحة”.

وكان جيش كوريا الجنوبية، قد أفاد بأنّ “الصاروخ “بوكغوكسونغ-2″ حلّق لمسافة 500 كيلومتر تقريباً، ووصل إلى ارتفاع 560 كيلومتراً قبل أن يسقط في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية”.