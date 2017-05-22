فضل الله يعلن أن يوم السبت 27 أيار هو أوَّل أيام شهر رمضان

أخبار متفرقةالاثنين 22 أيار 2017 فضل الله يعلن أن يوم السبت 27 أيار هو أوَّل أيام شهر رمضان أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة السيد محمد حسين فضل الله أنَّ “يوم السَّبت المقبل 27 أيار هو أول أيامشهر رمضان، وذلك بحسب المبنى الفقهي لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض)، بالاعتماد على المعطيات الفلكية العلمية الدقيقة. نسأل الله تعالى أن يمنَّ على المسلمين جميعاً بالخير والبركة والرحمة، وأن يوفّقهم لما فيه دوام عزتهم ومنعتهم، ويهديهم لما فيه الوحدة والسَّلام، إنه سميع مجيب”.كلمات مفتاحية:شهر رمضانالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام