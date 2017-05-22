نهرا تسلم مذكرة مطلبية من اتحاد النقل وأحالها الى قائد درك الشمال

استقبل محافظ الشمال رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، وفداً من الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل برئاسة النقيب مروان فياض، وسلمه مذكرة مطلبية بإسم السائقين.

وتتضمن المذكرة “توقيف وملاحقة السيارات الخصوصية والمزورة التي تعمل على نقل الركاب من والى الفنادق، والعمل على توقيف السائقين الاجانب الذين يعملون على سيارات التاكسي والميني باص والصهاريج والاوتوبيس والشحن، خصوصا السوريين في المناطق البنانية كافة لا سيما في الشمال. وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وملاحقة السيارات السورية التي تدخل الى لبنان وتنقل الركاب بلا حسيب او رقيب، والعمل على ملاحقة جميع مكاتب التاكسي التي تشغل السيارات الخصوصية، وعدم السماح للسائق السوري الدخول الى مرفأ بيروت بشاحنة لبنانية”.

وطالب الوفد بـ”توقيف المخالفين وتطبيق القانون بحقهم، لناحية السرعة الزائدة وتطبيق القانون رقم 422 تاريخ 1995 لناحية تطبيق شروط قيادة السائقين السوريين للآليات اللبنانية”.

وقد حول المحافظ نهرا المذكرة الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية بعد الاطلاع عليها “للايعاز لمن يلزم بتطبيق القوانين والانظمة بمنع السائقين السوريين العاملين على سيارات لبنانية بالاجرة والفانات والباصات وتنظيم محاضر ضبط في حقهم وايقافهم عن العمل فورا، لما يشكل عملهم من مضاربة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانية واضرار بمصالح اللبنانيين”.