جنجنيان: حضور لبنان القمة إعتراف عربي ودولي وأميركي بأهمية دوره

اعتبر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان في حديث إلى “المستقبل” أن “مشاركة لبنان في هذه القمة هو أمر مهم جداً، وهذه المشاركة تعني أن لبنان عاد ليلعب دوره في الساحة الإقليمية والدولية”، مشيراً إلى أن “بمجرد حضور لبنان هذه القمة هو إعتراف عربي ودولي ومن قبل الولايات المتحدة الأميركية بأهمية لبنان والدور الذي يمكن أن يلعبه في محاربة التطرف والإرهاب خصوصاً وأن الجيش اللبناني يسطر معارك بطولية مع هذا الإرهاب على الحدود”.

وشدد على أن “انعقاد هذه القمة امر مهم وضروري خصوصاً في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة”، مشيراً إلى أننا “ننتظر ما سينتج من مقررات عن هذه القمة والتي ستحدد في جزء منها الدور الذي ممكن أن يلعبه لبنان في المرحلة المقبلة”.