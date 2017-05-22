ما إن بدأت القمة العربية الإسلامية – الأميركية التي انعقدت يوم أمس في الرياض، حتى غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات الناشطين الذين تابعوا كلمات الرؤساء العرب وكلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافتتاح مركز محاربة التطرف بشكل دقيق.

هذه القمة التي خصصت لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، واستكمال بناء المنظومة الدفاعية الخليجية، فضلا عن بناء علاقات تجارية بين واشنطن ودول مجلس التعاون، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، ترافقت مع عدة أوسمة أطلقها الناشطون على موقعي «تويتر» و «فيسبوك»، منهم #قمه_الرياض«و»#قمة_العزم_وعزل_ايران«، والتي أصبحت الأوسمة الأكثر انتشارا على«تويتر»في لبنان والعديد من الدول العربية.

أطلق الناشطون وسم«#قمة_العزم_وعزل_ايران»، فكتب جمال الرز:«من زرع الفتن بين الاخوه العرب يحصدها اليوم

#قمة_العزم_وعزل_ايران». أما هادي جعفر فغرد:«تحية للمملكة التي رسمت وخططت وعرفت كيف تدير لعبة الصبر بانتظار مغادرة أوباما».

الناشط طارق أبو صالح كتب:«من بيروت الى الرياض الصوت واحد النظام الايراني راعي الارهاب»، أما فرح صادق فقالت:«نقطة الارتكاز:محاربة التطرف والارهاب..الخطوط العريضة:حزب الله وداعش إرهابيون..الخاسر الأكبر:ايران واذنابها من الميليشيات».

وتزامنا مع كلمة ترامب، أثار رئيس حزب«التوحيد»وئام وهاب سخرية وتهكم الناشطين عندما قال عبر تويتر:«هذا القنفذ ترامب يعتقد أن إدارة الأزمات تشبه إدارة فنادقه ولا شك أنه سيدفع في منطقتنا ثمن سياسته الهوجاء»، فرد عليه فهد الجهني قائلا:«عيب عليك تنتقد ترامب وانت وزارة البيئة في بلد صغير جداً مثل لبنان ماقدرت تنجح بإدارتها عندما كنت وزيرها بلدكم صار زباله بسبب فشلك». كما نشرت الصحافية نسرين مرعب صورة التغريدة وكتبت ساخرة:«ترامب غادر القمة خوفاً من صواريخ وهاب».

سعودياً، انتشر وسم»#القمه_الخليجيه_الامريكيه»، الذي عبر من خلاله المغردون عن فرحتهم باستقبال المملكة العربية رؤساء العرب والرئيس الأميركي لهكذا حدث، كما تفاعلوا مع كلمة خادم الحرمين الشريفين خاصة عندما قال:«النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم ويعمل على نشر الطائفية بالتعاون مع جماعات موالية».

كما نشروا من خلاله اتفاقيات السعودية وأميركا على تجفيف منابع الإرهاب وتوقيع عقود تسليح بقيمة 110 مليارات دولار بين السعودية وأميركا، قرارات القمة التي رفضت بالكامل ممارسات النظام الإيراني ودانت المواقف العدائية للنظام الإيراني وشددت على خطورة برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وفيديوات عدة للرئيس الأميركي وخادم الحرمين.

بعد القمة، نشر الرئيس سعد الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع«تويتر»صورة جمعته مع ولي العهد محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معلقا عليه:«بين اهل الخير..معا عملنا لانجاز الاستقرار ودائما معا لارساء السلام والوحدة والحفاظ على عروبتنا،نعم،دائما! #القمة_العربية_الإسلامية_الاميركية».