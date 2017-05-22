الخطيب: مشاركة لبنان في قمة الرياض وغيرها أمر أساسي وضروري

اعتبر وزير البيئة طارق الخطيب، في حديث إلى “المستقبل” أن “تواجد لبنان ضروري في أي قمة ومشاركته في القمة العربية والإسلامية والأميركية في الرياض هو أمر مهم وأساسي”، مشدداً على أنه “كلنا ثقة برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يمثل لبنان خير تمثيل وبحكمته مع الفريق الوزاري المشارك إلى جانبه والذين سيعبرون عن موقف لبنان الذي يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويحميهم”.

وأكد على أن “تواجد لبنان في هذه القمة وغيرها من القمم هو أمر أساسي وضروري من أجل أن يسمع المجتمع الدولي صوت لبنان واللبنانيين من أجل مساعدته على تجاوز الملفات الصعبة التي يواجهها وحمايته وتعزيز أمنه وإستقراره ووحدته”.