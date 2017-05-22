كيدنيان التقى وفدا من عمشيت: لرعاية مهرجاناتها الدولية

استقبل وزير السياحة أواديس كيدانيان قبل ظهر الإثنين في مكتبه بالوزارة، رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى مترئسا وفدا من لجنة مهرجانات عمشيت الدولية ضم رئيس اللجنة جو يونان، الإعلامي طوني خليفة وزياد واكيم، في حضور مديرة شركة “آيس” ناتالي رحال والمدير التنفيذي لنادي الصحافة يوسف الحويك، وكان عرض للشؤون السياحية.

ودعا الوفد وزير السياحة الى رعاية مهرجانات عمشيت الدولية التي ستفتتح في 23 آب المقبل، مع الفنان مرسيل خليفة والكونسرفاتوار الوطني، وتتواصل يوميا حتى 27 منه وسيحييها نخبة من أشهر الفنانين اللبنانيين والأجانب، وتختتم باستعراض كرنفالي للسيارات الكلاسيكية.

من جهته، أبدى كيدانيان ترحيبه، وشجع على إنجاح مهرجانات عمشيت لأن المهرجانات تعزز النهضة السياحية.