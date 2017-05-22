ماجدة جثة في صور… وزوجها يعترف: “طعنتُها”!

أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان المدعو صافي عز الدين المتهم بقتل زوجته ماجدة رضا حيدر في صور فجر الإثنين.

وبمواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المغدورة.

وكانت ماجدة رضا حيدر (مواليد 1970) قد وجدت صباحاً جثةً في منزلها في صور- حي الآثار- مبنى العجمي الطبقة الأولى، بعد طعنها بواسطة سكين.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وعلى رأسها آمر فصيلة صور النقيب امين دياب، وضربوا طوقاً أمنياً حول مكان الجريمة وفتحت تحقيقاً بالحادثة فيما ينتظر حضور الأدلة الجنائية لكشف الملابسات، ولمعرفة دوافع الجريمة.

تجدر الإشارة الى ان القتيلة مدرسة في احدى مدارس جويا في قضاء صور وقد اوقف زوجها على ذمة التحقيق.