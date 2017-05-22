مصادر مصرفية: العقوبات الأميركية خطرة على لبنان

فيما يواصل الوفدان النيابي والمصرفي اللبنانيان لقاءاتهما في الولايات المتحدة للحد من مخاطر العقوبات الأميركية المتوقعة، أكدت مصادر مصرفية ضرورة عدم التقليل من مخاطر هذه العقوبات على لبنان وقطاعه المصرفي، في ظل وجود توجه أميركي ودولي لتشديد الضغوطات على “حزب الله” في المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن هذا ظهر خلال توجيه الاتهام بالإرهاب الى القيادي البارز في “حزب الله” هاشم صفي الدين، الذي قال إن الإدارة الأميركية “المعاقة والمجنونة” بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تتمكن من المقاومة ولن يحصلوا على شيء، وما سيحصلون عليه هو مزيد من الصراخ الإعلامي وسينتهي كل ما فعلوه.