طقس الثلثاء غائم مع امطار محلية وانخفاض في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتساقط الأمطار وتكون مصحوبة ببرق ورعد خصوصا في شمال البلاد. تنحسر الامطار تدريجيا على الساحل صباحا بينما تستمر بشكل متفرق في الداخل وعلى المرتفعات حتى الفترة المسائية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود ويستمر تأثيره حتى يوم الثلاثاء.

-الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتساقط الأمطار وتكون مصحوبة ببرق ورعد خصوصا في شمال البلاد. تنحسر الامطار تدريجيا على الساحل صباحا بينما تستمر بشكل متفرق في الداخل وعلى المرتفعات حتى الفترة المسائية.

الأربعاء:غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على الجبال صباحا.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 16 درجة، في الأرز من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 9 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها من 10 إلى 30 كلم/س.

-الانقشاع جيد، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 70 %

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج يتحول غدا الى مائج، حرارة سطح الماء 25 درجة.

-الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:32 ساعة غروب الشمس: 17:37