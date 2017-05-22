ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة… هذه أسبابه

تحت المجهرالاثنين 22 أيار 2017 ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة… هذه أسبابهيبدأ الشعر الأبيض بالظهور كلما تقدم المرء بالسن عندما تتوقف بصيلات الشعر عن إنتاج الميلانين، المادة التي تعطي الشعر لونه.لكن بعض الشباب يعانون مشكلة ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، أي قبل أن يبلغوا الثلاثين من العمر.وسنستعرض في ما يلي بعض أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة:1- الجينات الوراثيّةفإذا ظهر الشعر الأبيض لدى أبويك في سن مبكرة، قد يظهر لديك أيضًا. 2- نقص الفيتاميناتقد يكون ظهور الشيب باكرًا علامة على نقص الفيتامينات بالجسم، بخاصة فيتامين ب. لذلك على نظامك الغذائي أن يكون متوازنًا كي لا يفتقر جسمك إلى فيتامين B12 الذي يعد الافتقار إليه سببًا رئيسيًا لمشكلة الشيب.3- التدخينأكدّت دراسة بريطانيّة أنّه ثمة علاقة وثيقة بين التدخين والشيب أو تساقط الشعر.كلمات مفتاحية:الشعر الأبيضالمصدر: وكالات