لقاء للمنتسبات في منطقة بيروت والكورة في معراب من تنظيم جهاز تفعيل دور المرأة

نظم جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات اللبنانية” لقاء للمنتسبات في منطقة بيروت والكورة في معراب.

تخلل اللقاء مداخلة للأمين المساعد لشؤون الادارة المحامي الاستاذ فادي ظريفة عن النظام الداخلي للحزب. والقت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة مايا الزغريني كلمة اظهرت من خلالها نضال الحركة النسائية منذ العام 1952 ولغاية تاريخه، موضحة أهمية دور الجهاز ونواب الحزب ولاسيما النائب ايلي كيروز في تطوير وتعديل والغاء القوانين المجحفة بحق المرأة.

وانتهى اللقاء بحضور الدكتور جعجع الذي اكد على مفهوم الديمقراطية داخل الحزب وتطرق الى الوضع السياسي والانتخابي كما اجاب على اسئلة الحاضرات.