السينما العالمية فقدت بطل أفلام “جيمس بوند” لسنوات … روجر مور

فقدت السينما العالمية الثلثاء أحد أبرز أبطالها، بطل أفلام العميل السري جيمس بوند، الممثل البريطاني روجر مور عن 89 عاما جراء إصابته بمرض السرطان.

توفي الممثل البريطاني روجر مور الذي أدى دور العميل السري جيمس بوند في سبعة أفلام، الثلاثاء في سويسرا عن 899 عاما جراء إصابته بمرض السرطان بعدما كان يجسد بالنسبة للأجانب، مثالا للياقة الإنكليزية. وكتب أبناء الممثل في البيان “بقلب مثقل نعلن وفاة والدنا المحب، سير روجر مور اليوم (الثلاثاء) في سويسرا بعد كفاح قصير وشجاع ضد مرض السرطان”.

وكتبت ابنته ديبورا وابناه جيفري وكريستيان في البيان أن “الحب الذي أحيط به في أيامه الأخيرة كان كبيرا ولا يمكن للكلمات أن تفيه حقه”.

وأقام مور لفترة طويلة في غشتاد (كانتون برن) حيث يعيش الكثير من المشاهير الأثرياء وانتقل بعد ذلك إلى كانتون فاليه في كران مونتانا وهو أيضا مجمع راق للرياضات الشتوية.

في العام 2003، نجا الممثل من الموت بعدما انهار على المسرح في نيويورك إثر أزمة قلبية. وقد خضع لعملية لوضع جهاز لتحفيز نبضات القلب.

وقد جسد روجر مور شخصية العميل السري “007” لأطول فترة مع أن القيمين على السلسلة اعتبروا في البداية أنه “وسيم جدا” ليؤدي الدور ولم يختاروه للمشاركة في الجزء الأول منها وكان بعنوان “دكتور نو” (1962). واضطر إلى انتظار أن يمل شون كونوري من الدور ليحل مكانه.

وحل عليه النجاح فجأة. وقد حمل مور إلى الدور السحر والأناقة فضلا عن الخفة والفكاهة..إضافة إلى حاجبه المرفوع الذي أصبح علامة فارقة.