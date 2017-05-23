ريفي: على إيران أن تدرك أن صبر الحكيم له حدود

وصف الوزير السابق اللواء أشرف ريفي قرارات “مؤتمر الرياض”، بأنها “إنعطافة تاريخية على صعيد المنطقة”. وقال: إن ما صدر وجه رسالة شديدة الوضوح وبالغة الأهمية للإرهاب وفي نفس الوقت لإيران التي تدعم الإرهاب ، سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو تغذي هذا الجو المحتقن في المنطقة.

وأكد ريفي في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، أن “على إيران أن تقرأ جيداً أبعاد ما صدر من السعودية”. وأضاف أن “الأمور لم تعد تحتمل وأن على إيران أن تدرك جيداً أن صبر الحكيم له حدود ، بعدما طفح الكيل معها، فهي تتبجح بأنها وضعت يدها على أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت ، متناسبة أن دخولها إلى الساحات العربية يؤدي إلى العودة إلى توترات إقليمية عربية – فارسية وإلى توترات مذهبية سنية شيعية، وهي تدرك تماماً أنها ساهمت في تدمير جزء من المجتمع العربي وفي قتل عشرات الآلاف من الأبرياء”.

وشدد ريفي على أن “على إيران أن تستدرك في أسرع ما يمكن لأن زمن التراخي والتسامح ولّى”. ورأى أن “على لبنان أن يحدد موقفه تماماً، فإما أن يكون مع المحور العربي وإما أن يكون مع المحور الفارسي”، منتقداً قول وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي أشار إلى “أننا لم نكن على علم بالبيان الذي صدر عن “مؤتمر الرياض”… ورأى أننا “أصبحنا في مرحلة لا مكان فيها للمواقف الرمادية، وعلى لبنان أن يضع مصلحته ومصلحة قضاياه العربية فوق كل إعتبار”.