عمار: أرى أننا سنتوصل إلى قانون جديد للإنتخاب

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار أنه “وفق المعطيات التي لدينا فإن فخامة الرئيس ميشال عون في صدد الدعوة إلى عقد جلسة إستثنائية لمجلس النواب”.

وكشف عمار لصحيفة “المستقبل”، أن “دعوة الرئيس عون للجلسة الإستثنائية، ستتم إما بالتوافق والتنسيق مع رئيس الحكومة أو عبر إقتراح يأتي من النواب ، وأعتقد أن الرئيس حريص على ذلك، وشخصياً أرى اننا سنتوصل إلى إقرار قانون جديد للإنتخابات”.