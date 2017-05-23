مقتل 7 عناصر من تنظيم القاعدة بغارة للجيش الاميركي في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأميركية شنت غارة على قاعدة لتنظيم القاعدة في اليمن أدت إلى مقتل سبعة مسلحين.

وشنت الغارة في محافظة مأرب في الساعات الأولى من صباح الثلثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الاوسط إن القوات الأميركية قتلت خلال هذه العملية سبعة من مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية مستخدمة اسلحة نارية صغيرة وضربات جوية محددة.