بعد انفجار مانشستر…ماذا قالت المغنية أريانا غراندي؟

أدلت المغنية الأميركية أريانا غراندي بأول تعليق لها بعد التفجير الذي وقع أثناء الحفل الذي كانت تحييه في مانشستر بانجلترا ليل الاثنين، وكتبت في تغريدة من خلال حسابها على تويتر “محطمة من أعماق قلبي.. أنا آسفة للغاية، ليس لدي ما أقوله”.

وجاءت التغريدة بعد نحو خمس ساعات من تفجير وقع في مانشستر أرينا حيث الحفل الذي كانت تحييه وأودى بحياة 19 شخصا على الأقل وأصاب عشرات آخرين.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017