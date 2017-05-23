عملية أمنية في قرية الدراز في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح الثلثاء، أنها بدأت تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم، وقد قتل شخص وأصيب العشرات بإقتحام قوات الأمن محيط منزل الشيخ قاسم في الدراز لفض الإعتصام.

وأوضحت الوزارة، على حسابها في توتير، أن ‏التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام، بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة. والدراز هي إحدى القرى الواقعة خارج العاصمة البحرينية المنامة.