البحرين: القبض على 286 محكوماً… وأغلبهم كانوا مختبئين بمنزل المدعو عيسى قاسم

أعلنت البحرين عن إلقاء القبض على 286 محكوماً ومطلوباً في قضايا إرهابية.

وقالت إن أغلب المقبوض عليهم كانوا مختبئين بمنزل المدعو عيسى قاسم في الدراز.

وقال مسؤول أمني لرويترز “العملية في الدراز استندت إلى معلومات مخابرات تفيد بأن عدداً من الهاربين، على صلة بأعمال إرهابية خطيرة وبقتل رجل شرطة، مختبئون في القرية”، مضيفا أنه جرى اعتقال ستة أشخاص من منزل قاسم.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس أنه “في إطار متابعة العملية الأمنية الجارية في قرية الدراز، قامت قوات الشرطة بانتشار واسع في المنطقة، حيث تصدت لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة، حيث أصيب عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة.

كما تمكنت القوات من القبض على 50 شخصا من المطلوبين أمنيا والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية، من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في المنطقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية أهل المنطقة من المجرمين الخطرين الذين اندسوا بينهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن”.