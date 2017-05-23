محلياتالثلاثاء 23 أيار 2017 بالفيديو والصور: خادمة تطعن سيدة المنزل ثم تحاول الانتحار!أقدمت خادمة إثيوبية في بلدة برجا، بعد ظهر الثلثاء، على طعن مخدومتها وتدعى ا. ا.خشفة. بالسكين طعنات عدة، ادت الى اصابتها بجروح خطرة، وبعدها حاولت العاملة إلقاء نفسها من شرفة المنزل بعد طعن نفسها بالسكين، الا انه تم القاء القبض عليها وتسلمتها الأجهزة الأمنية.وقد نقلت ابو خشفة الى مستشفى سبلين وهي في حال الخطر. بالفيديو: خادمة تصيب مخدومتها بطعنات سكين وتحاول قتل نفسها في #برجا https://t.co/hkmvkIkMdW @rllnewsdesk pic.twitter.com/kgWv5y8kdR— RADIO FREE LEBANON (@rllnewsdesk) May 23, 2017كلمات مفتاحية:برجاالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام