عربيا ودولياالثلاثاء 23 أيار 2017 الصين تحث كوريا الشمالية على عدم انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي كوريا الشمالية على عدم القيام بمزيد من الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن برامجها النووية والصاروخية. وفي بيان نشر على موقع وزارة الخارجية على الانترنت الثلثاء، دعا وانغ جميع أطراف المواجهة بشأن برامج كوريا الشمالية للأسلحة إلى التحلي بضبط النفس.وقالت كوريا الشمالية الاثنين إنها اختبرت بنجاح ما وصفته بصاروخ باليستي متوسط المدى.كلمات مفتاحية:الصينالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام