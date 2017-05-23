الجراح: سأرخص لكل شركة تريد العمل في قطاع الفايبر أوبتيك

أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله بعد اجتماع اللجنة، ان “الجلسة استغرقت وقتا طويلا لأن النقاش كان عميقا ومسؤولا والملفات التي طرحت حساسة وتعني كل مواطن لبناني”.

وأضاف: “اتفقنا على ان البنية التحتية للاتصالات بما فيها الفايبر اوبتيك هي ملك الدولة وليست حصرية لاي شركة في هذا الاطار.

أاشار الى انه تم “الاتفاق على متابعة الخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات وستتقدم الوزارة بشكوى للاتحاد الدولي. واتفقنا على مجموعة من الإجراءات التي توضح الكثير من الالتباسات”.

ولفت إلى أنه استمع إلى “شكوى أصحاب شبكات الكابل الذين التقاهم اليوم”.

من جهته، اكد وزير الاتصالات جمال الجراح، “ان تمديد شبكة الفايبر اوبتيك ليس حصريا، وأي شركة تريد العمل في هذا القطاع سأقوم بالترخيص لها”، وقال: “قراري مستند على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، النص والقرار اعتمد على نصوص قانونية والدولة حصلت على مكاسب”.

واضاف: “هناك هدر في ملف الاتصالات بعشرات ملايين الدولارات سواء في السنترالات او في الفايبر اوبتيك او الانترنت غير الشرعي”.