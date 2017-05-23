بالصور: طائرة إلفيس بريسلي الخاصة في مزاد علني… وهذه قيمتها!

بعد 30 عاماً من بقائها على المدرج دون إقلاع في ولاية نيوميكسيكو، قررت شركة مزاد علني بيع طائرة خاصة كانت من مقتنيات المغني الأميركي الراحل إلفيس بريسلي والتي ظهرت على الشاشات في برنامج عرِض على قناة ناشيونال جيوغرافيك.

وقالت صحيفة “التليغراف” البريطانية إن الطائرة من نوع Lockheed Jetstar من موديل عام 1962، حمراء اللون وهي واحدة من شتى الطائرات التي اقتناها ملك موسيقى الروك آند رول؛ لكنها بلا محرك وقمرة قيادتها بحاجة للتصليح. مع ذلك يتمتع داخل الطائرة بتصميم إلفيس الخاص ذي المخمل الأحمر القاني والسجاد الخمري.

وأثار بقاء الطائرة طويلاً دون حراك على المدرج الغموض طيلة السنوات التي مضت، لكن موقع Liveauctioneers.com الذي يتولى صفقة البيع بالمزاد العلني بدد الغموض بإفصاحه عن أن الطائرة كانت ملكاً لإلفيس ووالده فيرنون بريسلي، وجاء أيضاً حسبما ذكر على صفحة موقع المزاد “إن لهذه الطائرة إمكانية الإصلاح الكامل والوضع قيد الاستعراض أمام مرأى العالم ليتفرجوا عليها”.

وتُظهِرُ صور الطائرة هيكلاً خارجياً ذا حاجة ماسة للإصلاح كما تظهر أيضاً مقاعد قمرة القيادة ممزقة.

ومن جانبه قال سكوت ستارك، الرئيس بالوكالة لمركز طيران روزويل الدولي إن الطائرة ملكية خاصة ونادراً ما فُتِحت للزيارة، وأضاف “مضت 5 أو 6 سنوات منذ آخر جولة زيارة لها.”

ولكن مالك الطائرة سمح بعرضها في فعاليات ومناسبات طيران متعددة؛ وقال ستارك إن المالك الذي لم يكشف اسمه قد قرر مؤخراً بيع الطائرة.

وقالت شركة GWS Auctions Inc للمزادات العلنية على موقعها إن الطائرة لتطرح للمزاد يوم 27 مايو/أيار في مناسبة تقام بكاليفورنيا تشمل مقتنيات تذكارية لبعض المشاهير منها ملحوظات مدونة بخط اليد لأعضاء فرقة The Beach Boys فضلاً عن صور ضائعة لمغنية موسيقى الـR&B الراحلة عاليا.

وتقدر دار المزادات العلنية قيمة الطائرة بـ 2-3.5 مليون دولار.

وكان المغني الراحل يمتلك طائرات أكثر شهرة، من هذه الطائرة منها على سبيل المثال طائرة ليسا ماري التي يمكن مشاهدتها في غريس لاند بمدينة ممفيس بولاية تينيسي.

وإلفيس من مواليد يناير/كانون الثاني 1935، انتقل إلى ممفيس مع والديه حينما بلغ الـ13 من العمر، وتحول إلى رائد في مشهد موسيقى الـ Rockabilly بتألقه في أغان سبق أن أداها في الأصل فنانون أميركيون أفارقة مثل بيغ ماما ثورنتن (Hound Dog) وآرثر كراداب ( That’s All Right).

رقصه المتميز وأغانيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة جعلاه واحداً من أهم وأشهر أيقونات القرن الـ20؛ ويرى المؤرخون أيضاً أن الفضل يعود لموسيقاه في تمهيد الطريق لإرخاء الستار على حقبة الفصل العنصري الأميركية.

توفي إلفيس عن عمر يناهز الـ 42 في الـ16 من أغسطس/آب 1977 بمدينة ممفيس.