قتلى وجرحى في “إنفجار” بحفل للنجمة الأميركية أريانا غراندي في “مانشستر أرينا” البريطانية

أكدت الشرطة البريطانية سقوط عدد من القتلى والجرحى في إنفجار في قاعة للحفلات في مدينة مانشستر- “مانشستر أرينا”، مضيفة أنها تتابع الموضوع بكل جدية، في وقت نقلت مصادر أن الشرطة تتعامل مع الوضع كحادث إرهابي محتمل.

وطالبت الشرطة المواطنين بالإبتعاد عن قاعة “مانشستر أرينا” بعد تقارير عن إنفجار في المكان. فيما أفيد عن إنتشار قوات من مكافحة الإرهاب في محيط مكان الحادث. وقد هرعت إلى المكان عشرات سيارات الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين. وأعلنت أقسام الطوارئ في مستشفيات مانشستر عن أنها تواجه ضغطاً شديداً بسبب أعداد المصابين.

وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي إنفجارين على الأقل، وذلك أثناء حفل غنائي ضخم في قاعة الحفلات، كانت تحييه النجمة الأميركية أريانا غراندي بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

وتحدث الشهود عن إطلاق عيارات ناريه، فيما هناك ترجيحات بأن يكون الأمر ناجما عن خلل في مكبرات الصوت.

وتم إغلاق المنطقة المحيطة بقاعة “مانشستر أرينا” و الشرطة تتعامل مع الحادثة في المكان. كما توقفت رحلات القطارات أيضا في محطة فكتوريا مانشستر وتم إخلاؤها من المسافرين.

يذكر أن بريطانيا في حالة تأهب أمني عند ثاني أعلى مستوى، ما يعني أن احتمال أن ينفذ متشددون هجوما مرجح بشدة.

وإثر الحادث، عقد مسؤولو مكافحة الإرهاب إجتماعا في لندن لتقييم إنفجار مانشستر وإتخاذ القرارات والإجراءات على ضوء الإجتماع. فيما وسائل الإعلام كانت تتحدث عن عشرات القتلى في الإنفجار.