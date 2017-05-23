“المستقبل”: على “حزب الله” أن يراجع سياسته بسوريا والعودة الى لبنان بشروط الدولة

أكّدت كتلة “المستقبل على مواجهة التدخل الايراني في شؤون الدول الأخرى بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية وجددت طلبها من “حزب الله” باجراء مراجعة شاملة لسياساته المتمثلة في التدخل في سوريا وصولاً إلى الانسحاب منها.

كما جددت طلبها منه العودة الى لبنان بشروط الدولة ونزولاً عند منطقها والتزامها بدستورها وبما يؤدي إلى تعزيز العيش المشترك.

واستنكر تيار المستقبل” ودان “التفجير الإرهابي الذي تعرضت له مدينة مانشستر في غرب بريطانيا وتعلن تضامنها مع الشعب والحكومة البريطانية”.

وثمّنت الكتلة “ما خلص إليه اجتماع القمة لجهة التعاون الجدي والمصمم من أجل مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة التي تعاني منها المنطقة” مشيرة إلى أنّ “استمرار تدهور الأوضاع في سوريا وسط هذا النزف الهائل في الأرواح وتدمير العمران مازال يشكل المشكلة التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها”.