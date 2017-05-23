نواب ألمان يلغون زيارة لتركيا

ألغى وفد من النواب الالمان زيارة مقررة لتركيا في وقت تشهد العلاقات بين برلين وانقرة تدهورا ملحوظابحسب ما أفادت مصادر برلمانية لوكالة “فرانس برس”.

وكان يفترض ان يدرس الوفد برئاسة نائبة رئيس البرلمان الالماني كلوديا روث الوضع في تركيا بعد فوز الـ”نعم” في الاستفتاء حول تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وكان مقررا ان يزور النواب الاربعة من الخميس الى الاحد انقرة واسطنبول ودياربكر في جنوب غرب البلاد حيث الغالبية الكردية بحسب وكالة الانباء الالمانية.