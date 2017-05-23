حاصباني: الأكيد أن أيا من الأطراف لا يريد الفراغ.. وهناك إقتراحات إيجابية

كل المعطيات تشير إلى أن حظوظ الدعوة إلى دورة إستثنائية كبيرة، خصوصاً أن النقاشات لا تزال مستمرة حول مشروع قانون إنتخاب جديد ، وأن جميع مكونات المجلس متفائلة بإمكانية التوصل إلى قانون قبل نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل.

وهذا ما يوضحه لصحيفة “المستقبل”، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ، قائلاً: “لست أكيداً إلى أين ستسير الأمور، لكن الأكيد أن أياً من الأطراف لا يريد الفراغ ، وأن الحل الوحيد هو الإجتهاد للتوصل إلى قانون يلبي طموحات الجميع بعقل منفتح وعملي”.

ويضيف: “هناك إقتراحات إيجابية يتم العمل عليها بجدية وبوتيرة سريعة، ونحن نتقدم تدريجياً بهدف الوصول إلى الحل المرتجى، وفي لبنان نحن معتادون على أن الحلول تولد في آخر لحظة”.