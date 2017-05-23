لبنان يحقق رقماً قياسياً عالمياً… أكبر مسابقة تربوية في الحساب الذهني!

يتسلم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من لجنة موسوعة “غينيس” شهادة بتحقيق لبنان رقماً قياسياً عالمياً، في حدث تاريخي هو الأول في العالم والذي سيسجل في موسوعة “غينيس” العالمية عن أكبر مسابقة تربوية عالمية في الحساب الذهني، يجتمع فيها نحو 2520 تلميذاً من كل المناطق اللبنانية تحت سقف واحد، وتجري عند العاشرة من قبل ظهر الخميس في 25 الحالي في “الفوروم دو بيروت”، برعاية حمادة وحضوره وأكثر من ستة آلاف شخص.

ويتم تسليم الشهادة إلى المدير العام لمؤسسة genius map الدكتور هادي حمزة الذي ينظم هذا الحدث العالمي. وللمناسبة، سيحضر رئيس المنظمة العالمية التربوية البروفسور ميتسوئي فوجي وهيداتاكا مياناغا، بالاضافة الى شخصيات لبنانية سياسية وإعلامية واجتماعية وأمنية وتربوية.