نصرالله في “عيد المقاومة والتحرير”: تصعيد جديد في الخطاب

توقعت مصادر متابعة أن يتطرق أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله بعد غد في مناسبة عيد “المقاومة والتحرير” خلال مهرجان يقيمه الحزب في مدينة الهرمل البقاعية، الى “المستجدات، وأبرزها مقررات “قمة الرياض”، والإجراءات المتعلقة بالإرهاب، بعد تصنيف رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين على لائحة الإرهاب الأميركي والسعودي على حد سواء”.

ورجحت المصادر عبر صحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “تكون كلمة نصرالله تصعيدية وشبيهة بإطلالته الشعوبية السابقة”. وأشارت إلى أن “حديثه سيتناول القمة التي عقدت في الرياض، وعدم تطرقها بشكل جدي لموضوع الصراع مع إسرائيل بشكل جدي”.

واعتبرت المصادر أن “خطاب نصرالله سيكون مقدمة لتصعيد جديد لخطاب “حزب الله” في شؤون المنطقة”.