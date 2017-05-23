بالصورة: مهرب كبتاغون بالواح خشبية صغيرة في قبضة الامن

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 22/5/2017، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام احد الاشخاص بتسليم طرد يحتوي على الواح خشبية صغيرة، يحتمل وجود مواد مخدرة بداخله، وذلك الى احدى الشركات المعدة لشحن البضائع في محلة سن الفيل.

واضافت في بلاغ: “على الفور، قامت قوة من المكتب المذكور بالتوجه الى المكان، وعملت على توقيفه، ويدعى :

– ص. ح. (مواليد عام 1982، سوري) وضبط بحوزته 277 كلغ قائم من مادة الكبتاغون مطحونة وموضبة ضمن الواح خشبية (عمد الى تفريغها من الداخل ووضع المواد بداخلها) ، وهوية مغايرة، وقد تبين انه من اصحاب السوابق”.

وختمت: “تم ايداعه مع المضبوط المكتب المذكور، لاجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على اشارة القضاء المختص”.