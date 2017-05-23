بالصور: حساب على “تويتر” يرفع علم “داعش” نشر تهديدات قبيل اعتداء مانشستر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحساب باسم “أويس” نشر سلسلة تغريدات يعود توقيتها إلى ما قبل اعتداء مانشستر، تشير إلى الاعتداء.

وقُتل 22 شخصاً بينهم أطفال فيما أصيب 59 آخرون بحسب إحصاءات الشرطة البريطانية، في الاعتداء الإرهابي الذي وقع في قاعة “مانشستر أرينا” للحفلات، بعدما أنهت مغنية البوب الأميركية الشابة آريانا غراندي حفلتها ليل أمس.

ونشر الحساب صورة علم تنظيم “داعش” مع وسم “مانشستر أرينا”، بالإضافة إلى عدّة تغريدات أخرى إحداها تقول “هل نسيتم تهديدنا؟ هذا هو الإرهاب”. وكتب في أخرى “لدينا المزيد”.

وتمّ إيقاف الحساب بعد انتشار تلك التغريدات.

ولم يتسنّ التأكد من ما إذا كانت تلك التغريدات قد كُتبت بالفعل قبل اعتداء مانشستر الإرهابي، أو أنها فرق توقيت، خصوصاً أنّ المستخدمين الذين شاركوا التغريدات أغلبهم في دول كالولايات المتحدة وبريطانيا.

وسجّل التوقيت على التغريدة الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الإثنين، بينما وقع الاعتداء في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت لندن.

يُذكر أنّ مناصرين لتنظيم “داعش” شاركوا بتغريدات احتفاليّة ليل الإثنين – الثلاثاء، بعد الاعتداء الإرهابي.​